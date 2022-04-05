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Зеленский: Народ Беларуси остановил Лукашенко от вступления в войну

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  • 5.04.2022, 15:01
  • 5,858
Зеленский: Народ Беларуси остановил Лукашенко от вступления в войну
Владимир Зеленский

Диктатор вынужден был считаться с мнением народа.

Белорусский народ остановил Александра Лукашенко от вступления в войну против Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский:

— К сожалению, ракеты летели от него (Лукашенко), и он прекрасно об этом знает. Однако мы видим, что он какие-то там шаги делал, чтобы не вступить в войну. Не факт, что не войдет, не факт, что не вступит. Мы этого не знаем до конца. Война не закончилась. Однако ему нужно смотреть на свой народ.

И народ Беларуси против войны с Украиной. Если сравнивать статистику, трагическую, кстати, статистику народа Российской Федерации и народа Беларуси, вы можете увидеть, что отношение белорусов к украинцам намного лучше, чем отношение россиян. Это правда, хотя, как говорят, все мы соседи.

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