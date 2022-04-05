В Ирпене обнаружили тела убитых рашистами детей в возрасте до 10 лет с признаками изнасилований и пыток 5.04.2022, 15:13

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О чудовищных преступлениях оккупантов сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

На освобожденных от российских оккупантов территориях фиксируются массовые случаи пыток мирного населения. В городе Ирпене обнаружены убитые дети в возрасте до 10 лет с признаками изнасилования и пыток.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она также сообщила, что в детском лагере «Пролісок» в Киевской области три недели была база подразделения армии РФ. В подвале корпуса найдено 5 трупов мужчин с завязанными за спиной руками. Их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших разможили череп ударами приклада с особой жестокостью. Остальные были застрелены в затылок или грудь.

«В селе Викторовка на Черниговщине, которое было в оккупации 25 дней, рашисты держали людей в подвале как заложников - от пожилых людей до новорожденных детей. Чтобы набрать хотя бы ведро воды, селян отправляли под конвоем. Не давали никаких лекарств даже тем, чья жизнь зависит от определенных медикаментов. Человек, который болел астмой - умер, его тело похоронили рядом в лесу», - отмечает Денисова.

Также она сообщает, что в Конотопском районе Сумской области на местах бывших стоянок врага уже нашли по меньшей мере троих мирных украинцев, которых пытали.

Кроме того, как информирует омбудсмен, из-за бесчеловечных условий жизни и принесенных оккупантами инфекций распространился ряд болезней, среди которых – ветряная оспа.

«Пытки и убийства мирного населения являются преступлением против человечности и военным преступлением в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда, за которые рашистов ожидает Международный военный трибунал», - отметила Денисова.

Она также обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с требованием учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

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