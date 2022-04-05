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Воюющие за Украину российские офицеры дают брифинг: видеофакт

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  • 5.04.2022, 15:26
  • 22,296
Воюющие за Украину российские офицеры дают брифинг: видеофакт

Легион «Свобода России» был сформирован из роты, в полном составе перешедшей на украинскую сторону.

В Киеве сегодня, 5 апреля 2022 года, проходит брифинг с участием российских военных, которые добровольно согласились воевать за Украину в составе легиона "Свобода России".

Посмотреть трансляцию можно на YouTube-канале информагентства "Интерфакс-Украина".

Напомним, за Украину против российских оккупантов вызвался воевать легион "Свобода России", который был сформирован из роты (более 100 человек) армии РФ, добровольно перешедших на украинскую сторону.

По словам командира роты, 27 февраля с помощью сотрудников СБУ они перешли на украинскую сторону, чтобы "защитить украинцев от настоящих фашистов". Земляков, военных путинской армии, он призвал вступать в ряды "Свободы России", чтобы вместе спасти также собственные народ и страну от "унижения и разрухи".

Первые добровольцы легиона "Свободну России" уже начали индивидуальную предварительную подготовку. В частности, личный состав легиона под руководством инструкторов из Вооруженных сил Украины изучил особенности работы шведско-британской переносной противотанковой управляемой ракеты малой дальности NLAW. Командиры подразделений "Свобода России" ознакомились с оперативной обстановкой на фронтах.

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