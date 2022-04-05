Чем обернется для РФ грядущий дефолт Тимоти Эш, «Новое время»

5.04.2022, 15:29

11,062

Тимоти Эш

фото: uainfo.org

Экономист назвал пять важных последствий.

Путину теперь придется долго и упорно думать о том, хочет ли он избежать формального дефолта по внешнему долгу, что возымеет негативные последствия для российской экономики на грядущие годы.

На самом деле, если Путин не уйдет из Украины, трудно представить, что Россия избежит дефолта, если только не привезет самолетами на Запад наличные доллары или золото. Но даже в этом случае трудно представить, чтобы какой-либо международный банк был готов обеспечить урегулирование для держателей облигаций, что позволило бы России избежать дефолта. И действительно, захотят ли держатели международных облигаций согласиться на такое урегулирование.

Теперь вы спросите, а что, дефолт так важен?

Да, важен, потому что, скорее всего, изолирует Россию от международных рынков капитала на долгие годы (десятилетия), усложнит и увеличит затраты на финансирование даже там, где Россия стремится получить финансирование от таких дружественных стран, как Китай.

Вы можете возразить, а как насчет «черного вторника» 1998 года. Тогда Россия пошла на дефолт, произошло обесценивание рубля, но вышла из дефолта к 2000 году, и вернулась в инвестиционный класс к 2005−07 годам. Да, но это было при сотрудничестве международных рынков капитала, МВФ, рейтинговых агентств и т. д. На этот раз Россия останется международным изгоем, пока воюет с Украиной, и, похоже, пока Путин остается при власти. Поддержки МВФ не будет, и как Россия будет вести переговоры с держателями облигаций, чтобы договориться о реструктуризации долга? Как она сможет выйти из дефолта? Если она войдет в дефолт сейчас, то, вероятно, останется в дефолте в течение многих лет. На повышение рейтингов и умеренность затрат на финансирование пойдут годы.

И, как отмечалось выше, пока Россия остается в состоянии дефолта:

1) она в грядущие годы будет в значительной степени, отрезанной от международных рынков капитала.

2) если она сможет найти инвесторов, готовых инвестировать, то они будут предоставлять займы только по непомерным ставкам — очень высоким двузначным цифрам.

3) даже дружественные кредиторы, такие как Китай, будут неохотно предоставлять займы, только по очень высоким ставкам, и я думаю, что кредиторы будут думать, как бы не попасть за это под вторичные санкции.

4) даже прямые иностранные инвесторы будут неохотно инвестировать в Россию, так как они часто сравнивают контрольный показатель странового риска с кредитными рейтингами страны, которая будет оставаться в режиме дефолта в течение многих лет — фактически, рейтинги были отозваны.

5) это повлияет как на способность самого государства заимствовать средства, так и на возможности корпораций и банков. Россия на долгие годы будет считаться изгоем на международном финансовом рынке.

Тимоти Эш, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».