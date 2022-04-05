На Донбассе командиры начали убивать своих же боевиков ради миллионных компенсаций 11 5.04.2022, 15:43

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Солдат ОРДЛО отправляют небольшими группы «на разведку» по заранее заминированным дорожкам.

Командование российских террористов в Донецкой и Луганской области начало понемногу приходить в себя от первого шока полномасштабных боевых действий и внедрять давно наработанные схемы личного обогащения. Боевики сводных российско-террористических формирований, главари ОРДЛО и их кураторы присваивают огромные деньги, выделенные Россией на компенсации семьям погибших.

По данным источников 24 канала в разведке, преступники из числа самоназванной администрации недореспублик и командиров незаконных вооруженных формирований поняли, что в ближайшее время оккупированные территории Донбасса не будут освобождены Украиной. Поэтому они решили воспользоваться возможностью и снова начать воровать выделенные Россией деньги.

Средства, присваиваемые коллаборантами и их ФСБшными кураторами, были выделены на содержание боевых бригад и мобилизованных, а также на компенсацию семьям погибших и раненых.

Начали убивать своих

Как утверждают в разведке, российская верхушка, заботящаяся созданными Путиным квазиобразованиями, сначала между собой жаловалась на то, что кадровые российские военные получили приказ не собирать тела погибших боевиков, чтобы не выплачивать компенсации семьям погибших.

Поэтому руководители ОРДЛО и командиры созданных еще в 2014 году бандформирований были отрезаны от доступа к огромным средствам. Однако спустя месяц с начала боевых действий Пушилин, Пасечник и командиры боевых группировок смогли сориентироваться и разобраться в ситуации.

Поскольку на некоторых участках фронта в Донбассе присутствуют исключительно террористы из 1 и 2 армейских корпусов, некоторым комбатам рассказали об открытом окне возможностей.

По замыслу россиян и местных руководителей группировок, командиры могут отправлять небольшие группы на разведку украинских позиций на заранее заминированные дорожки.

Тела убитых у собственных же позиций коллаборационистов оттягивают в тыл, после чего кураторы Пушилина начинают писать своему руководству запросы на получение компенсаций для родственников погибших.

Впрочем, деньги до семей "двухсотых" боевиков не доходят. Их банально присваивают и распределяют между собой командиры.

Личный состав недоволен

Конечно, подобные выходы на разведку не стали секретом для боевиков почти всех подразделений, среди которых начались непонятные потери. Кроме того, после получения нескольких миллионов рублей для передачи семье того или иного террориста командиры вывозят тела погибших в неизвестном направлении. Родственникам при этом говорят, что компенсацию они получить не могут из-за отсутствия останков умершего.

Из-за подобного отношения командования среди боевиков некоторых подразделений начались нешуточные недовольства офицерским составом. Наибольшее недовольство фиксируется со стороны подчиненных комбата с позывным "Грек". Скорее всего, речь идет о командире 1 батальона 100 бригады "ДНР". По крайней мере, этот позывной использовал террорист, который возглавлял это подразделение на протяжении 2014 – 2017 годов. После гибели комбата прозвище могли передать его преемнику.

По предварительным данным, только за последнюю неделю "Грек" присвоил около 50 миллионов рублей. 40 миллионов он отдал своему руководству, а 10 – унес себе. Подобные ситуации украинские разведчики зафиксировали и в других подразделениях квазиреспублик.

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