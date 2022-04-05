Защитница Украины: Оккупанты в муках будут вспоминать радиацию в Рыжем лесу 5 5.04.2022, 15:53

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Российское командование само помогло «расчистить» территорию возле ЧАЭС.

Силы обороны Украины вернули контроль на участке границы в зоне отчуждения, которую 31 марта оставили российские оккупанты.

Об этом сообщает защитница Украины в ролике Госпогранслужбы.

По словам украинской защитницы, расчистить территорию помогли сами оккупанты, которые в муках будут вспоминать, как освобождали Рыжий лес от радиации.

"Что тут скажешь - "на нездоровье, вам, ваши несветлости-светляки!". Если путинским алкоголикам-хенералам своих не жалко - нам тем более. Поэтому пусть каждый незванец поймет, что не только украинские люди будут гнать всех орков вслед за российским кораблем. Их отовсюду будет выживать и сама украинская земля", - отметили в ГПСУ.

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