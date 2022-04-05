закрыть
5 апреля 2022, вторник, 17:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«На Ивана Франка жили два брата: их заставили кормить русских, а потом пристрелили»

  • 5.04.2022, 16:00
  • 9,160
«На Ивана Франка жили два брата: их заставили кормить русских, а потом пристрелили»
фото: reuters

Рассказ жителя Бучи об ужасах оккупации.

Жители города Буча в Киевской области, который недавно был освобожден от российских войск, продолжают рассказывать о массовых убийствах мирных граждан российскими военными, постоянных обстрелах с их стороны, пытках и издевательствах.

Житель Бучи Виктор Бархоленко, местный активист, рассказал Настоящему Времени об убийствах нескольких своих знакомых в Буче. В условиях военного времени мы не можем независимым образом подтвердить его рассказ, однако он совпадает с рассказами многих других жителей Бучи. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала о более 400 погибших во время оккупации украинцах только в Киевской области.

– Вы сегодня, если я правильно понимаю, вернулись в Бучу. Что увидели? Что вас больше всего ужаснуло?

– Да, я вернулся в Бучу, но я был в Буче еще до всех этих событий, которые у нас происходили. Я вырвался из Бучи 7 марта. А до 7 марта у нас уже там было все: были расстрелы мирных жителей, обстрелы жилищного сектора, я видел своими глазами, как горят дома моих соседей.

Я видел разорванные тела, отдельно руки, ноги, головы гражданских лиц. И все это было в тех местах, где не стояли войсковые части Украины. Все это происходило среди мирного населения.

– А мирных жителей за что убивали?

– Я думал над этим. Я понимаю, если бы были какие-то угрозы их войскам, но они убивали просто так!

Человек был у себя во дворе, они проезжают, просто расстреливали и все. Приведу такой пример: возле меня буквально в метрах 300, когда они уже полностью оккупировали Бучу, они расселялись по домам. Был там на улице Ивана Франка в Буче домик, жили в этом дворе два брата, и эти орки туда тоже заселились. У нас тогда уже не было электричества и газа, а значит, не было и отопления, но в этом дворе была банька. Эти орки заставили братьев за ними ухаживать. Они топили им эту баню. Те там жили, пьянствовали, и эти братья их кормили. А после того как им надо было уходить оттуда, они отблагодарили этих братьев – они их просто пристрелили. Вот так.

– Вы выбрались из города 7 марта через реку, как вы написали, "под мелодию волшебного стрекотания "Калаша". Расскажите, как это происходило? Спрашиваю, потому что в том месте обнаружено, как я понимаю, много убитых, тех, кто тоже пытался перейти эту реку.

– Я был в Буче, как-то надеялся, что они не полностью оккупируют нашу Бучу. А я живу на окраине. Но когда я понял, что они уже стоят у меня под домом, я понял, что если я сейчас не выберусь, я не выберусь оттуда вообще, не знаю, останусь ли я живым.

Потому я собрал сумку, бросил необходимые вещи и пешком с этой сумкой пошел в сторону Ирпеня. Мне нужно было перейти через небольшой мост, это возле Ирпенского госпиталя. И когда я переходил этот мост, орки уже установили там блокпост недалеко. И когда я перебегал этот мост, я услышал этот волшебный звук "Калаша". Бог все-таки миловал меня, и как-то и я ушел. Я знал просто, что если я сегодня не уйду, я уже оттуда просто не вырвусь.

– Министерство обороны России в своем вчерашнем заявлении говорит, в частности: "Все время, пока город Буча находился под контролем Вооруженных сил России и после, местные жители свободно передвигались по городу, пользовались сотовой связью, выезды из города Буча не блокировались".

– Это все ложь, связи у нас не было никакой. Единственная была связь – это когда люди выходили на второй и третий этаж, там можно было помахать телефоном и уловить какую-то связь. А такой свободной связи не было.

Когда я ушел, я оставил генератор и бензин к нему своему брату, потому что брат у меня остался в городе. И они с соседями подзаряжали телефон, и я их просил об одном: раз в день меня набирать, потому что я хочу послушать, жив ты или нет. Но у меня такой брат, что он иногда любил просто поговорить. Что я заметил: как только он начинает мне о чем-то долго рассказывать, что и где, как происходит, то потом этот квадрат, откуда он звонил, накрывали минами. Его дом весь в осколках.

Поэтому я ему потом запретил разговаривать долго. Говорю: "Серега, звони мне только два-три слова: жив-здоров и все". Такие дела. Связи не было никакой. И людей расстреливали за телефоны. Когда они [российские военные] приходили, они в первую очередь забирали телефоны и разбивали их. Поэтому я попросил своего брата, чтобы он взял старый телефон, чтобы у него в кармане лежал старый телефон. А тот телефон, с которого он мне звонил, он положил бы куда-нибудь и не пользовался им, потому что они будут проверять, они его заберут и разобьют.

Не было никакой связи. Поверьте, это все ложь, наглая ложь. Когда я уходил, я попрощался с человеком, который был с моим братом. И вот когда я ушел, буквально через час его расстреляли возле его двора, и он лежал там день, целые сутки. Орки запрещали его забирать. Потом я попросил брата: "Вы соберитесь как-то". Они пошли попросили орков на блокпосту: "Дайте нам его похоронить". И они похоронили этого мужчину.

– Он был гражданский? Не военный?

– Гражданский. Ну о чем вы говорите, конечно. Это все гражданские люди, мирные.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов