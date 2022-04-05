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Чехия передала Украине несколько десятков танков и БМП

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  • 5.04.2022, 16:15
  • 12,422
Чехия передала Украине несколько десятков танков и БМП
чешские танки едут в Украину
Фото: twitter.com/sentdefender

Партия военной техники отправилась вчера.

Чехия передала украинской стороне несколько десятков советских танков Т-72 и боевых машин пехоты. Партия военной техники отправилась накануне, 4 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание "Эхо24".

Сообщается, что Украине были переданы немодернизированные танки Т-72. При этом точное количество не называется, однако известно, что их на вооружении чешской армии всего около 90 единиц, а эксплуатировались около 30 танков, которые прошли модернизацию.

Генеральный штаб армии Чехии официально не комментирует поставки для Украины.

Также сообщается о передаче нескольких БМП, но это точно не современные PbV-501, экспорт которых ранее одобрила Германия.

"Танки Т-72 в версии М1 старые, но это парадоксальное преимущество, поскольку украинцы умеют ими управлять, им не нужно переучиваться. Если бы кто-то отправил туда современную технику, на это ушли бы как минимум дни, а скорее недели или месяцы практики", - прокомментировал поставки военный аналитик Лукаш Визингр.

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