закрыть
5 апреля 2022, вторник, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией

5
  • 5.04.2022, 16:34
  • 8,384
Латвия разрывает дипломатические отношения с Россией

Рига закрывает генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

В результате российских зверств на территории Украины, Латвия приняла решение разорвать дипломатические отношения с оккупантом. Закрывает генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства иностранных дел Эдгарс Ринкевичс.

"В свете преступлений, совершенных российскими войсками в Украине, Латвия разрывает дипломатические отношения с Российской Федерацией, закрывая свои генеральные консульства в Даугавпилсе и Лиепае и отправляя 13 дипломатов и сотрудников", - заявил Ринкевичс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов