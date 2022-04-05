Маск впервые занял первое место в ежегодном рейтинге богачей от Forbes 2 5.04.2022, 16:38

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Илон Маск

Он обошел Безоса.

CEO автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Об этом говорится в статье (Forbes.

До этого 4 года подряд рейтинг возглавлял основатель Amazon Джефф Безос. По оценкам издания, состояние Маска составляет 219 млрд долларов — на 48 млрд больше, чем у идущего вторым Безоса (171 млрд долларов).

Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 68 млрд долларов. При этом состояние Безоса за год упало на 6 млрд долларов. Хотя Маск был в списке миллиардеров мира по версии Forbes в течение 10 лет, его состояние существенно выросло за последние 2 года.

Впервые в список Forbes Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд.

Замыкает топ-3 в рейтинге Бернар Арно и семья (158 млрд долларов), основной актив – группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

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