Маск впервые занял первое место в ежегодном рейтинге богачей от Forbes

Маск впервые занял первое место в ежегодном рейтинге богачей от Forbes2
- 5.04.2022, 16:38
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Он обошел Безоса.
CEO автопроизводителя Tesla и космической компании SpaceX Илон Маск впервые возглавил ежегодный рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Об этом говорится в статье (Forbes.
До этого 4 года подряд рейтинг возглавлял основатель Amazon Джефф Безос. По оценкам издания, состояние Маска составляет 219 млрд долларов — на 48 млрд больше, чем у идущего вторым Безоса (171 млрд долларов).
Отмечается, что за год состояние Маска выросло на 68 млрд долларов. При этом состояние Безоса за год упало на 6 млрд долларов. Хотя Маск был в списке миллиардеров мира по версии Forbes в течение 10 лет, его состояние существенно выросло за последние 2 года.
Впервые в список Forbes Маск попал в 2012 году. Тогда он занял 190-е место с состоянием $2,4 млрд.
Замыкает топ-3 в рейтинге Бернар Арно и семья (158 млрд долларов), основной актив – группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.