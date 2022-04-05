95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России 5 5.04.2022, 16:43

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иллюстрационное фото

Опрос.

95% украинцев верят, что Украина сможет отразить нападение России.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

При этом, уверенность в скорой победе «за несколько недель» начала снижаться с 47% в середине марта до 35%.

Вместо этого выросли позиции «за несколько месяцев» и «полгода-год». 14% затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос проводился с 30 по 31 марта. Было опрошено 1500 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

В начале месяца в победу Украины верили 88% украинцев.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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