закрыть
5 апреля 2022, вторник, 17:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Олег Скрипка представил песню, посвященную украинским воинам

  • 5.04.2022, 17:08
  • 1,750
Олег Скрипка представил песню, посвященную украинским воинам
Олег Скрипка

Песня называется «Героям слава».

Украинский музыкант Олег Скрипка представил песню, посвященную украинским воинам, которые защищают нашу страну во время войны, развязанной Россией. Песня получила название «Героям слава», а ее мелодия начинается музыкой гимна Украины.

Видео же на песню начинается со звука сирен, которые знакомы уже каждому жителю нашей страны, а также напоминания о том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ранним утром 24 февраля.

«Уважаемое украинское воинство! Доблестное Казачество! Волонтерши и волонтеры! Украинцы – украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожайте врага всем фронтам! И приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории», - написал музыкант в подписи к видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов