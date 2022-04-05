Олег Скрипка представил песню, посвященную украинским воинам 5.04.2022, 17:08

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Олег Скрипка

Песня называется «Героям слава».

Украинский музыкант Олег Скрипка представил песню, посвященную украинским воинам, которые защищают нашу страну во время войны, развязанной Россией. Песня получила название «Героям слава», а ее мелодия начинается музыкой гимна Украины.

Видео же на песню начинается со звука сирен, которые знакомы уже каждому жителю нашей страны, а также напоминания о том, что Россия начала полномасштабное вторжение в Украину ранним утром 24 февраля.

«Уважаемое украинское воинство! Доблестное Казачество! Волонтерши и волонтеры! Украинцы – украиночки и все прогрессивное человечество! Слава вам! Вы уничтожайте врага всем фронтам! И приближаете время, когда мир очистится от этого ложного протуберанца истории», - написал музыкант в подписи к видео.

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