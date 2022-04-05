НАТО предоставит Украине оружие 5 5.04.2022, 17:26

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фото: depositphotos/vova130555@gmail.com

Наступление россиян на Донбассе прогнозируют через несколько недель.

НАТО предоставит Украине оружие для защиты от нового наступления российской армии, которое ожидается через несколько недель. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции 5 апреля в Брюсселе, передает zn.ua.

Он подчеркнул, что Альянс будет предоставлять Украине оборудование, которое позволит эффективно сдерживать наступление российских сил.

Решение о предоставлении оружия для защиты Столтенберг объяснил данными разведки и наблюдения, подтверждающими, что российские войска проводят перегруппировку, пополнение личного состава и обеспечение своих подразделений и техники ресурсами для нового масштабного наступления на Донбассе, которое может состояться уже через несколько недель.

"Мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения, поставок и переключения фокуса на восток. В ближайшие недели ждем дальнейшего российский толчок на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

По словам генсека, системы вооружения, которые НАТО и страны-союзницы уже предоставили Украине, доказали свою эффективность на вооружении украинской армии.

Он подчеркнул, что такого по жестокости масштаба войны Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"То, что мы сейчас видим, - это жестокость в масштабах войны, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это очень серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", - отметил Столтенберг.

Он также отметил, что НАТО осознает характер войны, неуважение Путина к верховенству закона, международным правилам, а также неуважение к основным правам человека.

Напомним, ранее генсек НАТО предупредил, что отвод российских войск из-под Киева – это не действительность, а скорее "смена позиции", после которой могут последовать следующие атаки на Украину.

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