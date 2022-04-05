закрыть
5 апреля 2022, вторник, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша приобрела 250 танков Abrams у США

  • 5.04.2022, 17:52
  • 2,080
Польша приобрела 250 танков Abrams у США

Стоимость сделки – 4,74 млрд долларов.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт с Соединенными Штатами о покупке 250 танков M1A2 Abrams.

Об этом сообщает PAP.

Польское правительство приобрело американские танки. Стоимость сделки – 4,74 млрд долларов. Первые 28 боевых бронированных машин поступят в Польшу в конце 2022 года.

Премьерная партия танков будет предназначена для организации учебного процесса польских армейцев. По словам министра обороны, Abrams отправят 18-ю механизированную дивизию на востоке Польши. Завершение поставок запланировано на 2026 год.

M1 Abrams – основной боевой американский танк. Его производят на заводе в Лиме (Огайо) более 40 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов