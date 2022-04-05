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В среду будет до +11°С

  • 5.04.2022, 18:00
В среду будет до +11°С

Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 апреля.

6 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, пишет pogoda.by.

Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывистый, местами по северо-востоку сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем +4..+9°С, по югу Беларуси до +11°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

7 апреля погоду в стране будут формировать фронтальные разделы и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы. Облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, ночью по северу страны с мокрым снегом. Ветер юго-западный, южный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8°С, днем от +12°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку страны.

8 апреля скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Во многих районах республики пройдут дожди, по северо-западу возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью +3..+8°С, днем +6..+13°С.

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