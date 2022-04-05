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Поддержка вступления в ЕС среди украинцев превысила 90%

  • 5.04.2022, 18:05
Поддержка вступления в ЕС среди украинцев превысила 90%

Это абсолютный рекорд за все годы исследований.

Поддержка вступления в ЕС среди украинцев продолжает расти. В первые дни войны произошел рост с 68% до 86%, далее рост продолжился и по состоянию на конец марта составляет 91% - абсолютный рекорд за все годы исследований.

Об этом сообщает Социологическая группы "Рейтинг".

При этом большинство (56%) убеждены, что Украина станет членом Евросоюза в течение одного-двух лет, 23% - за пять лет. За месяц несколько уменьшилось количество тех, кто верит, что Украина присоединится к Европейскому Союзу в очень короткой перспективе (с 61% до 56%) и возросло число тех, кто верит во вступление в союз за пять лет (с 13% до 23%).

В то же время продолжается уменьшение уровня поддержки вступления в НАТО. В первые дни войны поддержка вхождения Украины в Альянс выросла с 62 до 76%, в первую неделю поддержка уменьшилась до 72%, а по состоянию на конец марта составляет 68%, то есть приближается к довоенным показателям.

Опрос проведен 30-31 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.

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