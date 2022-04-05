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Белорусский комик Слава Комиссаренко перечислит все деньги за концерт в Варшаве в поддержку Украины

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  • 5.04.2022, 18:06
  • 4,742
Белорусский комик Слава Комиссаренко перечислит все деньги за концерт в Варшаве в поддержку Украины
Слава Комиссаренко

Билеты на него уже распроданы.

Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко пообещал направить все средства от своего концерта в Варшаве на гуманитарную помощь Украине. Об этом он написал в своем Instagram.

Конецрт состоится 6 марта. Билеты на него уже распроданы.

Запланированные концерты во Вроцлаве, Праге, Кракове перенесены на май и «обязательно состоятся», заверил комик.

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