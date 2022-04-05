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Еврокомиссия предлагает запретить импорт угля из РФ на 4 млрд евро

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  • 5.04.2022, 18:17
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Еврокомиссия предлагает запретить импорт угля из РФ на 4 млрд евро

Глава Еврокомиссии рассказала о пятом пакете санкций в отношении РФ.

На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включают запрет на закупки российского угля, закрытие портов ЕС для российских судов, а также дальнейшие ограничения на торговлю с РФ. "Россия ведет жестокую, безжалостную войну, в том числе против гражданского населения Украины. В этот критический момент мы должны оказать максимальное давление", - написала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter во вторник, 5 апреля, анонсируя пятый пакет санкций Евросоюза.

По словам фон дер Ляйен, этот пакет санкций предусматривает запрет на импорт угля из России на сумму 4 млрд евро в год и полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ, второй по величине банк РФ. Кроме того, Евросоюз намерен запретить российским судам заходить в порты ЕС и въезжать российским и белорусским грузоперевозчикам, а также запретить экспорт в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Кроме того, ЕС работает над введением дополнительных санкций в отношении России, которые в том числе коснутся импорта нефти, указала глава Еврокомиссии.

Глава Минфина Франции: Страны ЕС, вероятно, проявят единство

Ранее министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр заявил о "полной решимости" всех 27 государств-членов Европейского Союза ужесточить санкции в отношении России. Новые ограничительные меры, по его словам, будут обсуждаться в ходе встречи министров экономики и финансов стран ЕС 5 апреля в Люксембурге.

Общаясь с журналистами перед встречей, Ле Мэр отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон ранее дал понять, что открыт для расширения санкций против РФ на нефть и уголь. "Мы посмотрим, какой будет позиция других государств-членов, но я думаю, есть вероятность, что 27 государств-членов проявят единство в вопросе новых санкций", - сказал министр.

Санкции, введенные Евросоюзом в отношении России из-за ее вторжения в Украину 24 февраля, затронули многие секторы экономики страны, однако пока блок воздерживался от запрета на импорт российских энергоносителей. В то же время отдельные страны объявили о мерах для сокращения энергетической зависимости от РФ. Так, Польша планирует отказаться от поставок российских угля и нефти, а Литва прекратила импорт природного газа из России.

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