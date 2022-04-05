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Премьер Чехии: Мы не должны допустить, чтобы война в Украине длилась так долго, как осада Сараево

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  • 5.04.2022, 18:41
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Премьер Чехии: Мы не должны допустить, чтобы война в Украине длилась так долго, как осада Сараево

Путин должен быть наказан за военные преступления.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала сравнил осаду Мариуполя Донецкой области с осадой Сараево в 90-х гг. и призвал не допустить, чтобы война в Украине продолжалась так же долго.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере во вторник.

"Осада Сараево началась 30 лет назад. Она длилась почти четыре года и унесла жизни более 11 тысяч человек. Такие ужасы войны происходят прямо сейчас к востоку от нас. В Мариуполе и других городах брутальное российское вторжение оставило в заключении тысячи мирных жителей, много кто из них погиб. Мы не должны допустить, чтобы война в Украине длилась так долго, как в случае с Сараево", - написал Фиала в твиттере во вторник.

По его словам, руководство РФ, в частности, президент Владимир Путин, должны быть наказаны за военные преступления. "Мы должны сделать все возможное, чтобы Владимир Путин и все виновные в военных преступлениях понесли ответственность за свои действия", - подчеркнул Фиал.

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