закрыть
5 апреля 2022, вторник, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

The Washington Post: Украинские олигархи объединились против России

4
  • 5.04.2022, 19:05
  • 10,920
The Washington Post: Украинские олигархи объединились против России

Богатые украинские бизнесмены отложили в сторону свои разногласия.

Самые богатые украинские бизнесмены отложили в сторону свои разногласия для того, чтобы выступить в защиту территориальной целостности Украины единым фронтом, что не удавалось в прошлом. Об этом пишет в своей статье американское издание The Washington Post.

Автор статьи, кандидат политических наук из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле Силвия Ницова отмечает, что олигархи коллективно поддерживают Киев, они в ответ на призыв президента выразили поддержку единству страны еще до начала российского полномасштабного вторжения.

Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов сообщил, что его инвестиционная компания внесет $34 млн налогов авансом, чтобы помочь укрепить финансовую стабильность в стране, напомнила Ницова и добавила, что за первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления против российской агрессии или в поддержку Украины.

Также исследовательница отмечает, что сейчас в Украине олигархи сотрудничают друг с другом, чего они не делали раньше: четыре крупнейшие украинские медиагруппы, каждая из которых принадлежит крупному олигарху, выступили с совместным заявлением о своих планах предоставить открытый доступ к информации в условиях военного положения. Кроме того, бизнесмены, у которых раньше были проблемы в отношениях, теперь тесно сотрудничают, чтобы обеспечить необходимые поставки, пишет Ницова.

Она считает, что олигархи защищают свою собственность и поэтому действуют коллективно, так как угроза для суверенитета также является угрозой и для украинской системы "кланового капитализма". Автор добавила, что президент России Владимир Путин не в состоянии предложить украинским бизнесменам какие-либо надежные гарантии, кроме того, его армия уже разрушает их собственность.

Политолог отметила, что единство крупного бизнеса важно для укрепления экономики Украины и оказания помощи армии, подразделениям территориальной обороны и украинскому народу. Кроме того, как часть глобальной корпоративной элиты, имеющей политические связи, украинские олигархи и руководители их компаний могли бы помочь заручиться дополнительной поддержкой Украины на Западе. Она подчеркнула, что эти связи уже начинают работать, и приводит в пример компании Рината Ахметова, которые призвали отстранить российские компании от участия в международных форумах и ассоциациях в энергетической и сталелитейной промышленности. Также бизнесмен Виктор Пинчук недавно обратился к западным партнерам с призывом увеличить военную помощь Украине, добавила Ницова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов