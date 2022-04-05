Брестчанин вышел на свободу после ареста за цветы к памятнику Шевченко 2 5.04.2022, 19:18

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Все 12 суток Олег Вялов держал голодовку.

В понедельник, 4 апреля, на свободу вышел брестский активист Олег Вялов, осужденный за попытку возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Все 12 суток ареста он держал голодовку, сообщает «Новы час».

Как рассказал активист после освобождения, пока он был в заключении, за его состоянием наблюдали врачи.

В камере, где находился активист, не было матраса и постельного белья, ему не разрешали прилечь днем и читать. Каждую ночь дважды проводились проверки, во время которых заключенный должен был встать, назвать свое имя и статью, по которой он осужден.

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