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Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану

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  • 5.04.2022, 19:22
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Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану

31 марта российские оккупанты покинули площадку ЧАЭС, разграбив ее.

Подразделения Национальной гвардии Украины прибыли на Чернобыльскую атомную электростанцию во вторник, 5 апреля, и взяли объект под свою охрану, сообщается на странице Государственного специализированного предприятия «Чернобыльская АЭС» в Facebook.

«Основными задачами нацгвардейцев на площадке является охрана и оборона ядерных установок, а также физическая защита ядерных материалов», — говорится в сообщении.

У самого же предприятия среди ключевых задач остается проверка Вооруженными силами Украины безопасности площадки и ее транспортной инфраструктуры, а также проверка радиационного состояния помещений и объектов станции, где находились оккупационные войска РФ, которые полностью пренебрегали правилами радиационной безопасности.

Также небходимо провести ротацию персонала смены, которая находится на площадке. Это 46 добровольцев-работников, отправившихся на площадку ЧАЭС 20 марта, а также 13 работников, которые продолжают находиться на рабочих местах с самого начала оккупации станции уже около 1000 часов.

Как сообщалось, 31 марта российские оккупанты покинули площадку ЧАЭС, разграбив ее. 2 апреля на станции был поднят украинский флаг.

Российские оккупанты подписали акт намерения покинуть площадку ЧАЭС в виде документа «акт приёма и передачи охраны ЧАЭС», в котором обозначили, что «претензий со стороны администрации охраняемого объекта в отношении войск национальной гвардии Российской Федерации не имеется».

По данным НАЭК «Энергоатом», оккупанты рыли окопы непосредственно в Рыжем лесу, наиболее загрязненном месте зоны отчуждения, вследствие чего были подвергнуты сильному радиационному облучению и решили уйти из зоны.

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