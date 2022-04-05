Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине

Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине4
- 5.04.2022, 19:38
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Украинцы приступили к охране границы.
Подразделения Государственной пограничной службы Украины вышли на северную границу Украины в Черниговской области и приступили к ее охране, сообщается на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.
"Подразделения Государственной пограничной службы ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - сообщило оперативное командование Север.
Ранее ВСУ взяли под контроль государственную границу Украины в Сумской области.