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Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине

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  • 5.04.2022, 19:38
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Украинские пограничники вышли на госграницу на Черниговщине

Украинцы приступили к охране границы.

Подразделения Государственной пограничной службы Украины вышли на северную границу Украины в Черниговской области и приступили к ее охране, сообщается на странице Оперативного командования "Север" в Facebook.

"Подразделения Государственной пограничной службы ОУВ Северск вышли на государственную границу Украины в Черниговской области и обеспечивают охрану государственной границы Днепровское, Горск, Неданчичи", - сообщило оперативное командование Север.

Ранее ВСУ взяли под контроль государственную границу Украины в Сумской области.

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