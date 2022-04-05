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Румыния объявила 10 российских послов персонами нон грата

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  • 5.04.2022, 19:50
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Румыния объявила 10 российских послов персонами нон грата

Бухарест решительно осудил Россию за преступления, которые она совершила в Буче.

Министерство иностранных дел Румынии объявило 10 российских послов персонами нон грата. Бухарест осудил оккупантов за их зверства в Буче.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Румынии.

"Министерство иностранных дел сообщает, что румынская власть приняла решение объявить персонами non gratae на территории Румынии 10 человек, работающих в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, учитывая, что их деятельность и действия противоречат положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - пишет пресс-служба.

МИД страны вызвал посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина, чтобы довести до сведения решение об объявлении его коллег послами нон грата.

Также страна решительно осудила Россию за преступления, которые она совершила в Буче и других населенных пунктах.

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