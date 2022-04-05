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Владимир Зеленский выступил в Совете Безопасности ООН

  • 5.04.2022, 20:15
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Владимир Зеленский выступил в Совете Безопасности ООН
Владимир Зеленский

Полное видео выступления.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи. Глава государства обвинил Россию в совершении преступлений в городе Буча и насильственном вывозе украинцев в РФ.

«Российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена. Им нужно наше благосостояние … Россия намерена превратить украинцев в молчаливых рабов», - подчеркнул Зеленский. Кроме того, действия РФ вызвали продовольственный кризис, способный привести к голоду в странах Азии и Африки, указал украинский лидер.

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