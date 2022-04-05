Российские военные расстреляли в Мариуполе литовского режиссера 3 5.04.2022, 20:39

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Жена Мантаса Кведаравичюса вывезла его останки через Россию, рискуя жизнью.

Ранее сообщалось, что режиссер Мантас Кведаравичюс погиб в Украине, когда ехал в автомобиле, от попадания ракеты. Сейчас стала известна истинная причина смерти — его расстреляли.

Как на самом деле был убит Мантас Кведаравичюс? Не ракета попала в его машину, он не сбегал из плена. Российские военные захватили его и застрелили. Тело выбросили. Жена, рискуя жизнью, привезла останки в Литву, пишет украинская коллега режиссера Альбина Львутина.

Львутина также сообщила, что убит режиссер был не 2 апреля, а ранее.

Львутина написала, что режиссер был схвачен, а после убийства его тело просто выбросили. «Он не погиб в машине от «попадания ракеты», как написали СМИ. Его застрелили. Больше может определить судмедэкспертиза. Погиб Мантас не 2 апреля, как написали. В этот день мы уже всеми силами пытались его вывезти», — сообщает Львутина.

Жена Кведаравичюса вывезла его останки через Россию, рискуя жизнью.

«Его героическая жена сделала немыслимое. Она смогла найти под обстрелами его тело в Мариуполе и вывезти в родную Литву. Чтобы ее саму не убили, чтобы тело не уничтожили, нужно было не распространять информацию сразу. ( … ) Мы несколько дней рисковали ежеминутно. Мы могли бы никогда не увидеть Мантаса и его жену. Сейчас они уже в Литве», — написала Львутина.

45-летний Кведаравичюс в 2011 году снял фильм «Барзак» о Чечне и пропаже чеченцев при режиме Путина-Кадырова. В 2016 году документальный фильм режиссера «Мариуполь» участвовал в Берлинском кинофестивале. В 2019 году его первый художественный фильм «Парфенон» попал в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля.

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