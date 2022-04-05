закрыть
5 апреля 2022, вторник, 22:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Военную технику РФ вывозят с территории Беларуси

8
  • 5.04.2022, 20:45
  • 12,472
Военную технику РФ вывозят с территории Беларуси

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Сиверском направлении идет вывоз железной дорогой и военно-транспортными самолетами российской боевой техники с территории Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Также отдельные подразделения ВС Беларуси перемещаются в направлении государственной границы Украины. В Генеральном штабе не исключают проведения ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы Беларуси.

В Генштабе заявили, что российские военные не отказались от установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также пытаются улучшить позиции подразделений в Таврийском и Южнобужском районах.

Чтобы восполнить потери личного состава, в западном округе РФ производят скрытую мобилизацию. Кроме того, пытаются привлечь к войне против Украины представителей военных учебных заведений.

В Читинском суворовском военном училище МВД РФ провели опрос преподавателей о готовности участвовать в "спецоперации", но значительное количество отказались от возможного привлечения к "выполнению задач" и готовы к увольнению с военной службы.

Генеральный штаб ВСУ также опубликовал актуальную информацию о текущей ситуации в регионах Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать отдельный район Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинсконастроенных жителей и незаконно задерживают их.

В городе Изюм на Харьковщине российские военные производят фабрикацию доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ. Для этого они обстреливают населенный пункт и создают вид "документирования".

На Донецком направлении оккупанты продолжают штурм Мариуполя, при поддержке авиации и артиллерии.

Во временно захваченном Бердянске Запорожской области россияне проводят задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусская рельсовая война: против лома нет приема
Белорусская рельсовая война: против лома нет приема Артем Черников
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи
Надо признать, что среди нас есть последние сволочи Наталья Радина
Новый мир возможен только после победы Украины
Новый мир возможен только после победы Украины Андрей Санников
О людях и нелюдях
О людях и нелюдях Ян Валетов