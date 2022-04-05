Военную технику РФ вывозят с территории Беларуси 8 5.04.2022, 20:45

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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Сиверском направлении идет вывоз железной дорогой и военно-транспортными самолетами российской боевой техники с территории Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Также отдельные подразделения ВС Беларуси перемещаются в направлении государственной границы Украины. В Генеральном штабе не исключают проведения ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы Беларуси.

В Генштабе заявили, что российские военные не отказались от установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также пытаются улучшить позиции подразделений в Таврийском и Южнобужском районах.

Чтобы восполнить потери личного состава, в западном округе РФ производят скрытую мобилизацию. Кроме того, пытаются привлечь к войне против Украины представителей военных учебных заведений.

В Читинском суворовском военном училище МВД РФ провели опрос преподавателей о готовности участвовать в "спецоперации", но значительное количество отказались от возможного привлечения к "выполнению задач" и готовы к увольнению с военной службы.

Генеральный штаб ВСУ также опубликовал актуальную информацию о текущей ситуации в регионах Украины.

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать отдельный район Харьковской области. В населенных пунктах Великий Бурлук, Приколотное и Федоровка оккупанты ищут проукраинсконастроенных жителей и незаконно задерживают их.

В городе Изюм на Харьковщине российские военные производят фабрикацию доказательной базы о якобы преступлениях ВСУ. Для этого они обстреливают населенный пункт и создают вид "документирования".

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Во временно захваченном Бердянске Запорожской области россияне проводят задержание местных жителей.

В городе Токмак медицинский персонал учреждений здравоохранения заставляют подписывать так называемые "контракты" с министерством здравоохранения РФ.

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