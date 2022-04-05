Военную технику РФ вывозят с территории Беларуси

Военную технику РФ вывозят с территории Беларуси8
- 5.04.2022, 20:45
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Сиверском направлении идет вывоз железной дорогой и военно-транспортными самолетами российской боевой техники с территории Беларуси. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Также отдельные подразделения ВС Беларуси перемещаются в направлении государственной границы Украины. В Генеральном штабе не исключают проведения ротации подразделений, привлеченных к усилению охраны государственной границы Беларуси.
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Генеральный штаб ВСУ также опубликовал актуальную информацию о текущей ситуации в регионах Украины.
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