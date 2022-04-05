Режим Лукашенко будет платить за российский газ в рублях 10 5.04.2022, 20:52

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Страны ЕС отказались платить за газ в российской валюте.

Беларусь будет рассчитываться с Газпромом за поставляемый газ в российских рублях.

Соответствующие договоренности подписали министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и глава правления Газпрома Алексей Миллер 5 апреля в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

Ранее премьер Беларуси Роман Головченко заявил, что РБ в 2022 году будет рассчитываться с РФ за поставки нефти и газа в российских рублях. «Это очень важно, это то, чего мы добивались очень долго, — отвязка расчетов от доллара, теперь мы будем работать в российском рубле. Это не потому, что Россия сейчас требует от Запада, абсолютно справедливо осуществлять расчеты в их национальной валюте», — сказал он.

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