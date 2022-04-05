Министр обороны Литвы Анушаускас: Я бы принял Украину в НАТО 3 5.04.2022, 21:03

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Арвидас Анушаускас

Фото: DELFI

ВСУ «очень сильно показали себя» в противостоянии российским оккупантам.

Украину стоит принять в НАТО. Такое мнение министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас выразил в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Алесе Бацман.

"Украина, как государство, которое может себя защищать (и мы это видим), как член НАТО, член оборонительного Альянса – она действительно состоятельное государство. Я бы принял Украину в НАТО. Но вы знаете, что 30 стран – членов Альянса имеют разные мнения о членстве Украины", – подчеркнул Анушаускас.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины "очень сильно показали себя" в противостоянии российским оккупантам.

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