От Путина все открещиваются 3 Виталий Портников

5.04.2022, 21:25

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Виталий Портников

Что ждет его окружение.

Французский актер Жерар Депардье, известный своими симпатиями к российскому президенту Владимиру Путину, осудил вторжение в Украину.

Он назвал это «безумием», «сумасшедшим и недопустимым эксцессом» Путина. Такая реакция артиста, еще недавно закрывавшего глаза на действия российского президента, стала явной неожиданностью для Кремля.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Жерар Депардье просто не понимает, что происходит. «В силу того, что он не совсем погружен в политическую повестку дня, не понимает, что произошло в Украине в четырнадцатом году, он не понимает, что такое Минские договоренности, он не понимает, что такое Донецк и Луганск, он вряд ли понимает, что такое бомбардировка мирных людей, он вряд ли знает о националистических элементах» — отметил чиновник.

Совсем недавно в Москве как раз уверяли в другом: что Депардье все понимает. Дали актеру российское гражданство, дарили квартиры, приглашали заниматься виноделием.

Депардье стал такой же иллюстрацией мифа о «российских ценностях», как известные западные деятели культуры, принимаемые в Советском Союзе. Когда эти люди начинали говорить правду, советские пропагандисты немедленно объявляли их врагами.

Думаю, Депардье как раз многое понял именно сейчас, когда включил телевизор и увидел разрушенные российскими войсками украинские города. Или когда встретился с украинскими беженцами — женщинами и детьми, убегающими от российских атак. Или, когда прочитал в газетах об уничтоженном Мариуполе.

Если у тебя просто есть глаза, ты точно увидишь, кто устраивает «бомбардировку мирных людей». И никакой российской пропаганде ты уже не поверишь. Да, еще недавно, даже после российского нападения в Крыму и на Донбассе, можно было делать вид, что ты веришь в истории об «украинских нацистах» и «восстании шахтеров».

Но после случившегося за последний месяц человек, который продолжает поддерживать Путина, рискует не только репутацией. Он рискует своим психическим здоровьем. Потому что даже самому циничному, самому самовлюбленному человеку не хочется говорить самому себе, что он может не замечать преступлений, убитых женщин и детей, разрушенных городов. Кем это нужно быть, чтобы не замечать такого ужаса?

Поэтому бегство Жерара Депардье лишь символ того, что от Путина начинают разбегаться недавние поклонники его политических талантов и защиты традиционных ценностей.

Традиционные ценности оказались в результате бомбардировкой жилых кварталов, грабежом, мародерством, изнасилованиями, убийствами мирных жителей — целым рядом венных преступлений, которым нет оправдания. Политики, общественные деятели, деятели культуры, не отмежевывающиеся от Путина и не осуждающие его, оказываются настоящими соучастниками этих преступлений.

Кто захочет такой судьбы?

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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