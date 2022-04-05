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Народ, который поет такие песни, не победить

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  • 5.04.2022, 21:31
  • 4,124
Народ, который поет такие песни, не победить

Видеофакт.

Группа «Шабля», основанная фронтменом, автором музыки и текста Вовой Гейзером осенью 2013 года в Киеве, презентовала песню.

Браття Українці (текст пісні)

Любі мої діти, мила, мамо й тату,

Я йду на війноньку нашу землю захищати.

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку нашу Україну!

Єднаємося, браття, в цю лиху годину,

Нехай ворог знає ми за Україну.

Богу душу нашу віддамо єдину,

За нашую землю Священну Україну

Ми за ції степи, за ліси і гори,

За лани широкі, за Чорнеє море,

За Небесну Сотню, за Тараса брата,

За нашу свободу ми побороли ката!

З нами свята Віра, з нами Бог і правда,

І ми проти того, щоб брат ішов на брата.

А якщо з війною тоді начувайтесь,

Нас ніщо не зупинить! Слава Україні!

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку нашу Україну!

Не плачте за мною, якщо в полі згину,

Все віддам за любу неньку мо́ю Україну

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