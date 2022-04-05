Народ, который поет такие песни, не победить

Народ, который поет такие песни, не победить2
- 5.04.2022, 21:31
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Видеофакт.
Группа «Шабля», основанная фронтменом, автором музыки и текста Вовой Гейзером осенью 2013 года в Киеве, презентовала песню.
Браття Українці (текст пісні)
Любі мої діти, мила, мамо й тату,
Я йду на війноньку нашу землю захищати.
Не плачте за мною, якщо в полі згину,
Все віддам за любу неньку нашу Україну!
Єднаємося, браття, в цю лиху годину,
Нехай ворог знає ми за Україну.
Богу душу нашу віддамо єдину,
За нашую землю Священну Україну
Ми за ції степи, за ліси і гори,
За лани широкі, за Чорнеє море,
За Небесну Сотню, за Тараса брата,
За нашу свободу ми побороли ката!
З нами свята Віра, з нами Бог і правда,
І ми проти того, щоб брат ішов на брата.
А якщо з війною тоді начувайтесь,
Нас ніщо не зупинить! Слава Україні!
Не плачте за мною, якщо в полі згину,
Все віддам за любу неньку нашу Україну!
Не плачте за мною, якщо в полі згину,
Все віддам за любу неньку мо́ю Україну