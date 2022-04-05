Зеленский выступил перед парламентом Испании 5.04.2022, 21:58

Главные заявления.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с речью к Генеральным кортесам Испании из-за развязанной Россией войны против Украины.

В своем обращении президент Украины затронул темы демократии, вооружения и санкций. Отдельно Зеленский упомянул о сходстве Украины и Испании по внутреннему разнообразию.

"Демократия должна быть выше тех угроз, которые распространяет Россия. Убежден, что страх – это не об Испании. Но я прошу вас, испанцев, сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил Испанию за оказанную с начала войны помощь. Однако, по его словам, Украина все еще нуждается в новых видах вооружений и поддержки.

"Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам необходимое оружие. И мы ценим то, которое вы уже дали. Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно его увидеть", – объяснил глава государства.

Зеленский убежден, что весь цивилизованный должен объединиться перед угрозой от России, совершающей военные преступления в Украине. "Ибо демократия не должна бояться", – резюмировал он.

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