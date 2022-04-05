Названы имена коллаборантов ОПЗЖ, которые корректировали огонь РФ по Мариуполю 2 5.04.2022, 22:06

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Имена назвал Мариупольский городской совет.

Коллаборанты из ОПЗЖ в Мариуполе фактически стали корректировщиками огня для российских оккупантов, обстреливавших критическую гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

«Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры… Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас руководство геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ», — говорится в сообщении.

В мэрии считают, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев:

Иващенко Константин Владимирович

Хаджинов Дмитрий Михайлович

Хармышев Евгений Александрович

Сотникова Наталья Анатольевна

Карпенко Елена Васильевна».

В горсовете отметили, что с первых дней войны оккупанты прицельным огнем уничтожали объекты жизнеобеспечения города.

В частности, коммунальные предприятия и технику, склады с продовольствием и медикаментами.

Башни мобильных операторов и линии электропередачи. Насосные станции и магистральный водопровод из резервного водохранилища.

Были сожжены все городские автобусы, подготовленные для эвакуации населения.

Место собрания чрезвычайного штаба городских служб довольно быстро дискредитировалось и также подвергалось обстрелам.

4 апреля в Мариуполе при поддержке российских оккупантов избрали «мэра» города. Им стал государственный изменник из запрещенной пророссийской партии «ОПЗЖ» Константин Иващенко.

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