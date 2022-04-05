ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 80 оккупантов и десятки единиц техники 5.04.2022, 22:20

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Ежедневно враг теряет технику и живую силу в Украине.

На Востоке Вооруженные силы Украины отбили атаку врага и уничтожили до 80 оккупантов и десятки единиц российской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".

Отмечается, что украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев ВСУ уничтожили:

личного состава - до 80;

танков - 4 (из них захвачено - 1);

БТР - 9;

БМП - 10;

миномет - 1;

БМ-21 - 1;

АТ - 17;

БПЛА - 1;

топливозаправщики - 2.

"Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности лишь "продвижение вперед" и "без потерь". На самом же деле единственное направление, куда они движутся, это направление российского военного корабля", - говорится в сообщении.

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