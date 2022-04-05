ВСУ за сутки на Востоке уничтожили 80 оккупантов и десятки единиц техники
- 5.04.2022, 22:20
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Ежедневно враг теряет технику и живую силу в Украине.
На Востоке Вооруженные силы Украины отбили атаку врага и уничтожили до 80 оккупантов и десятки единиц российской техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Восток".
Отмечается, что украинская артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. В ходе боев ВСУ уничтожили:
личного состава - до 80;
танков - 4 (из них захвачено - 1);
БТР - 9;
БМП - 10;
миномет - 1;
БМ-21 - 1;
АТ - 17;
БПЛА - 1;
топливозаправщики - 2.
"Ежедневно враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности лишь "продвижение вперед" и "без потерь". На самом же деле единственное направление, куда они движутся, это направление российского военного корабля", - говорится в сообщении.