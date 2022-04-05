Что сейчас происходит с бизнес-центрами Минска? 5.04.2022, 22:32

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Релокация бизнесов оказывает негативное влияние на рынок.

Рынок офисов сейчас находится в состоянии неопределенности, релокация бизнесов оказывает негативное влияние на рынок, а катастрофическая ситуация на рынке жилья в популярных для релокации странах отпугивает желающих перевезти туда бизнес. Однако вся эта ситуация позволяет подобрать офис по цене и качеству. К таким выводам пришли в консалтинговой компании NAI Belarus. Realt изучил краткий обзор рынка в состоянии неопределенности.

Авторы исследования отмечают, что в 2021-м и первом квартале 2022-го года в Минске не появилось новых крупных бизнес-центров. В марте должны были ввести в эксплуатацию БЦ «Кампус» на улице Коласа, 73 — это единственный бизнес-центр, который должен заработать в 2022-м году. В I квартале 2022 года нет глобальных отказов от аренды офисов, как это происходило в прошлом году.

— В целом, в ближайшее время как раз возможна активизация спроса. В том плане, что рост дешевых предложений растет и вырастет еще больше, а стремление к экономии в сложившейся ситуации будет доминировать над любыми другими факторами выбора офиса, — считают в NAI Belarus.

Что касается стоимости аренды, то ставка в пересчете на евро, по мнению авторов исследования, снижается. Особенно это стало заметно с последней недели февраля.

— Санкции в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь вызвали снижение курса рубля к евро. Также санкции негативно отразились на выручке ряда белорусских компаний, чей бизнес был завязан на экспортно-импортных операциях и попал под ограничения, — объясняется в обзоре. — В итоге потенциальные арендаторы запрашивают более низкие ставки по новым договорам, а действующие просят собственников зафиксировать курс евро до прояснения ситуации на валютном рынке. Таким образом, на конец I квартала еще рано говорить о сформировавшемся уровне ставок арендной платы. Сейчас рынок претерпевает период их форования и корректировок. Существует высокая вероятность, что ставки арендной платы для офисов в пересчете на евро в целом по рынку станут ниже на 30−35% к уровню декабря 2021- января 2022-го годов.

Консалтинговая компания приводит такие месячные расценки на аренду за метр квадратный: € 4,2−10 за офис класса B-, € 7−16 — за офис класса B+ и € 14−19 за офис класса А.

В конце 2021 года, когда компания EPAM освободила бизнес-центры «Красавiк», «Фортуна», «Орлан» и более мелкие офисы, на рынке образовался высокий уровень вакантности. Говоря простым языком, из-за преобладания предложения над спросом многие офисы пустовали. Уровень вакантности достиг нехарактерных для Минска показателей — на пике это было 18%. В 2022-м уровень снизился до 12%, но сейчас снова плавно пошел вверх.

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