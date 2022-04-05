Джонсон обратился к гражданам РФ на русском: Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений

Джонсон обратился к гражданам РФ на русском: Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений3
- 5.04.2022, 22:37
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Видеофакт.
Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.
Об этом он заявил в видеообращении.
"Россияне заслуживают правды. Вы заслуживаете того, чтобы узнать факты", - сказал Джонсон.
Далее он рассказал о зверствах, которые совершают российские оккупанты на территории Украины.
"Ваш президент знает, что если вы увидите, что происходит, то не будете поддерживать его войну", - сказал британский премьер.
To the Russian people, look at what is being done in your name.— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 5, 2022
You deserve the truth. You deserve the facts. pic.twitter.com/sqDxvGnTnp