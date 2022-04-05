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Джонсон обратился к гражданам РФ на русском: Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений

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  • 5.04.2022, 22:37
  • 3,686
Джонсон обратился к гражданам РФ на русском: Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений
Борис Джонсон

Видеофакт.

Глава британского правительства Борис Джонсон обратился к гражданам РФ с призывом искать правдивую информацию о войне в Украине.

Об этом он заявил в видеообращении.

"Россияне заслуживают правды. Вы заслуживаете того, чтобы узнать факты", - сказал Джонсон.

Далее он рассказал о зверствах, которые совершают российские оккупанты на территории Украины.

"Ваш президент знает, что если вы увидите, что происходит, то не будете поддерживать его войну", - сказал британский премьер.

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