Невзоров о зверствах в Буче: Эти кадры опрокидывают мир россиян 5.04.2022, 22:49

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Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.

Российский публицист Александр Невзоров — о доказательствах преступлений в Буче, полученных благодаря снимкам MAXAR TECHNOLOGIES.

— Ошибки исключены, как и подтасовки. Публикатор — НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС, что подтверждает весомость спутниковых фотографий. Снимки показывают улицы Бучи в период оккупации городка войсками Путина, т.е. в марте 2022 года. В частности, на ул.Яблонской лежат трупы. В том же порядке, в тех же позах и положениях, которые фиксирует и видеосъемка из машины, сделанная после бегства путинских войск. Опровергнуть это нереально.

Я очень много видел трупов, пройдя семь войн, много лет делая криминальную хронику. Я знаю массу нюансов, по которым «трупозные» постановки легко отличаются от подлинных кадров. Мне доводилось делать для кинематографа («Чистилище») и детальную реконструкцию войны. Я знаю слабые места и приметы таких реконструкций. По моему личному мнению — съёмки подлинные и не являются фейком. Доказательства, приведённые MAXAR, подтверждают моё мнение.

Я понимаю чувства россиян, которые яростно утверждают, что кадры из Бучи — ложь, фейк и инсценировка. Им безумно больно. Эта адская боль управляет и всеми их эмоциями.

Эти кадры опрокидывают их мир, их веру в родину и армию, в Путина и «правоту» его войны. Их бешенство объяснимо и неизбежно. Защититься от того, что разрушает всю их систему ценностей, они могут только слепым и фанатичным отрицанием фактов, агрессивной риторикой и попугайством телевизорных реплик. Им не оставлено выбора. Они сделают все, чтобы не узнать правды о Буче и не допустить ее до себя.

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