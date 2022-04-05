Турция вернула персонал посольства в Киев 2 5.04.2022, 23:06

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Все работники дипломатического представительства вернулись в столицу Украины.

Турецкое посольство в Украине вернулось в Киев и возобновило работу в полном составе.

Об этом сообщает Haberturk.

Все работники дипломатического представительства вернулись в столицу Украины. Турецкое посольство последним покинуло Киев, когда над городом нависла угроза захвата войсками РФ.

Миссия, однако, не покинула территорию Украины. Посольство Турции временно обосновалось в Черновцах. Теперь турецкое посольство среди первых посольств, возвращающихся в Киев после освобождения Вооруженными силами населенных пунктов Киевской области.

С 6 апреля посольство Турции активизирует свою работу. Персонал диппредставительства прибыл в украинскую столицу под усиленной защитой.

Накануне Литва заявила о возвращении своего посла в Киев.

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