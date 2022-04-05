Налоговая в Беларуси разрешила торговле не печатать чеки

Налоговая в Беларуси разрешила торговле не печатать чеки4
- 5.04.2022, 23:15
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В целях экономии.
Министерство по налогам и сборам признало возможность выдачи покупателям (с их согласия) платежного документа в электронном виде. Продавцы не будут привлекаться к административной ответственности за нераcпечатанный чек. Такое решение было принято на совещании в МНС с участием профильных бизнес-ассоциаций, передает belmarket.by.
На совещании было рассмотрено обращение бизнеса об отсутствии в Беларуси чековых лент. И хотя, по данным Министерства, ленты якобы есть и заявки бизнеса на их приобретение полностью удовлетворяются, была признана проблема их подорожания в 2 — 2,5 раза.
С учетом этого МНС признало возможность выдачи торговцами покупателям (с их согласия) платежного документа в электронном виде. В случае внедрения этого механизма ранее предусмотренных сроков регулятор не будет расценивать этот факт как нарушение законодательства в сфере использования кассового оборудования.