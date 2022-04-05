На Донбассе отбиты девять атак врага 1 5.04.2022, 23:27

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Уничтожены четыре танка, 24 единицы бронетехники, пять артсистем.

В Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают успешно отражать атаки врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информируют в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении говорится: "Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 24 единицы бронированной и 20 единиц автомобильной техники, 5 артиллерийских систем противника.

Также наши воины захватили один российский танк.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 6 беспилотных летательных аппаратов врага.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

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