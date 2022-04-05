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WSJ: США могут ввести санкции против крупнейшего в России банка

  • 5.04.2022, 23:32
  • 3,974
WSJ: США могут ввести санкции против крупнейшего в России банка

США объявят о новых санкциях против России завтра.

США завтра, 6 апреля, объявят о новых санкциях против России. Под ограничения может попасть крупнейшее российское финансовое учреждение - "Сбербанк".

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ужесточения санкций против российских финансовых учреждений, которые уже находятся под ограничениями.

Среди банков, в отношении которых будут введены санкции, рассматривается "Сбербанк" - крупнейшее в России финансовое учреждение. При этом источники издания отмечают, что пока не ясно, присоединятся ли США к ЕС в запрете всех операций с ВТБ.

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