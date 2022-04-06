Под российским Белгородом произошел взрыв

Под российским Белгородом произошел взрыв7
- 6.04.2022, 7:34
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Звук взрыва был слышан на территории Красногвардейского района.
В российской Белгородской области в Красногвардейском районе произошел взрыв. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы района Анну Куташову.
По ее словам, звук взрыва, похожий на хлопок, был слышан примерно в 19:50 на территории Красногвардейского района.
"Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего", - пишет она в своем Telegram.
Куташова отметила, что в районе "все спокойно", не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.
"Мы точно понимаем, что это не обстрел", - добавила она.
Ранее сообщалось, что 3 апреля под Белгородом в РФ возле границы с Украиной прогремели два взрыва.