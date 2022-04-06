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Под российским Белгородом произошел взрыв

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  • 6.04.2022, 7:34
  • 17,012
Под российским Белгородом произошел взрыв

Звук взрыва был слышан на территории Красногвардейского района.

В российской Белгородской области в Красногвардейском районе произошел взрыв. В результате происшествия разрушений и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы района Анну Куташову.

По ее словам, звук взрыва, похожий на хлопок, был слышан примерно в 19:50 на территории Красногвардейского района.

"Уполномоченные сотрудники провели проверку по данному факту. Устанавливаем причину произошедшего", - пишет она в своем Telegram.

Куташова отметила, что в районе "все спокойно", не зафиксированы разрушения, пострадавших тоже нет.

"Мы точно понимаем, что это не обстрел", - добавила она.

Ранее сообщалось, что 3 апреля под Белгородом в РФ возле границы с Украиной прогремели два взрыва.

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