Санкции США могут ударить по дочерям Путина 7 6.04.2022, 7:35

6,834

Ограничения также затронут крупнейшие российские банки.

Новый пакет санкций США против России, презентация которого запланировано на 6 апреля, будет направлен против двух дочерей президента России Владимира Путина. Также ограничения деятельности затронут крупнейшие российские банки.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Кроме того, сообщается, что санкции будут направлены против крупнейших российских банков. В частности, к ним относятся "Сбербанк", "Альфа-банк" и ВТБ. Новые меры в отношении российских банков и государственных предприятий направлены на нанесение ущерба госчиновникам и членам их семей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».