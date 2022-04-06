Канада ввела санкции против российских олигархов 6.04.2022, 7:52

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Также под ограничения попал начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Канада ввела санкции против восьми крупных российских бизнесменов. Также под экономические ограничения попал начальник Главного управления Генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщает пресс-службa правительства Канады.

Канада ввела новые санкции против девяти россиян, сообщается на сайте правительства страны. Ограничительные меры затронули главу "Норникеля" Владимира Потанина, главу НОВАТЭКа Леонида Михельсона, основателя группы "Ренова" Виктора Вексельберга, акционера "Сибура" Кирилла Шамалова, экс-главу совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского и его жену Галину Пумпянскую, основного владельца "Русагро" Вадима Мошковича и главу компании "Марафон Групп" Александра Винокурова.

Отдельно в санкционном списке значится начальник Главного управления Генштаба российской армии Игорь Костюков. Попавшим под санкции олигархам правительство Канады запрещает совершать сделки с любой собственностью и получать заемное финансирование.

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