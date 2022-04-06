В Беларуси «потерялся» российский военный вертолет 16 6.04.2022, 8:01

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Пилот сбился с курса.

В понедельник, 4 апреля, один из шести российских вертолетов, которые должны были лететь из Беларуси в Россию, отклонился от курса и ушел в сторону пересечения белорусской, российской и украинской границ, — об этом со ссылкой на белорусские телеграм-каналы сообщает nv.ua.

По данным журналистов, шесть вертолетов взлетели с военного аэродрома Зябровка в Гомельской области Беларуси около 20:00 и взяли курс на военный аэродром Шаталово в Смоленской области России. Один из вертолетов ВКС РФ с регистрационным номером RF-04812 отклонился от курса и ушел на юг/юго-восток.

Остальные пилоты начали возвращаться, а один вертолет с регистрационным номером RF-90665 час кружил над Гомельской областью, вероятно, пытаясь найти и догнать коллегу.

«812-й, ты где сейчас находишься, скажи по-честному? Тимурчик, скажи нам, пожалуйста, по-русскому языку. Вы остались там или нет? Мы переживаем», — говорит на записи разговора пилот одного из вертолетов.

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