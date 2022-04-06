В Сумах тероборона остановила элитные танковые дивизии РФ 1 6.04.2022, 8:07

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Алексей Арестович

Партизанская война отрезала поставки оккупантам и заставила их бежать из региона.

Украинцы в Сумах совершили настоящий подвиг. Практически без военных подразделений, только с территориальной обороной, им удалось остановить элитные танковые дивизии войск России. Их партизанская война отрезала поставки оккупантам, в результате чего захватчики вышли из региона раньше, чем заявили об отходе с Киевской и Черниговской областей. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В интервью журналистке Татьяне Поповой он рассказал о том, что в Сумах украинцы, фактически без военных подразделений, устроили оккупантам партизанскую войну. Им удалось остановить элитные танковые дивизии российских захватчиков, лишив их поставок.

По итогу, оккупанты РФ вынуждены были выйти из Сумской области раньше, чем заявили о том, что уходят с Киевской и Черниговской областей.

"Подвиг, воспетый в веках…практически не имея военных подразделений, только тероборону, Сумы остановили элитные танковые дивизии российской армии. Но не просто отбились – они устроили партизанскую войну, которая отрезала поставки войскам РФ. Они свалили оттуда раньше, чем успели декларировать выход из Киевской и Черниговской областей", - подчеркнул Алексей Арестович.

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