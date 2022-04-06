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«Беларусбанк» вводит изменения по обслуживанию карточек

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  • 6.04.2022, 8:11
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«Беларусбанк» вводит изменения по обслуживанию карточек

Стоимость пользования некоторыми из них повысят.

«Беларусбанк» с 13 апреля вводит изменения по обслуживанию некоторых карточек. Банк пересмотрит стоимость обслуживания некоторого «пластика»: в некоторых случаях ее повысят, а в отдельных — снизят, передает zerkalo.io.

К примеру, за обслуживание основной карточки Visa Classic, которую оформляют участникам клуба #настарт на 3 года, с 13 апреля нужно будет платить 25 рублей при оформлении в отделениях банка (разовая оплата), а если через интернет-банкинг или инфокиоск — 20 рублей. Сейчас сбор собирает 12 рублей и 11 рублей соответственно. Речь про карточки к счетам как в белорусских рублях, так и валюте (евро, долларах, российских рублях).

По некоторым карточкам банк снизит стоимость обслуживания. К примеру, сбор за Visa Platinum для участников клуба «Персона», которую оформили через интернет-банкинг или инфокиоск, у до уменьшат 90 рублей (сейчас — 250 рублей).

Новшества также затронут карточки Visa Gold (клуб «Леди»), Mastercard Standard (клуб «Шчодры»), Белкарт-премиум («клуб «Z-класс»). Во всех этих случаях сбор за обслуживание вырастет.

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