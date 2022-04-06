Intel полностью останавливает деятельность в России и Беларуси 6 6.04.2022, 8:18

3,404

Ранее AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в РФ.

Крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекратила все деловые операции в России.

Об этом говорится в заявлении Intel.

«Наши мнения со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, которые имеют семьи, друзей и близких в этом регионе… Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России», — говорится в сообщении.

Ранее AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».