Intel полностью останавливает деятельность в России и Беларуси

Intel полностью останавливает деятельность в России и Беларуси6
- 6.04.2022, 8:18
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Ранее AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в РФ.
Крупнейшая в мире компания-производитель полупроводниковых элементов и устройств Intel прекратила все деловые операции в России.
Об этом говорится в заявлении Intel.
«Наши мнения со всеми, кого коснулась эта война, особенно с жителями Украины и соседних стран, а также со всеми людьми во всем мире, которые имеют семьи, друзей и близких в этом регионе… Мы работаем, чтобы поддержать всех наших сотрудников этой сложной ситуации, в том числе 1200 наших сотрудников в России», — говорится в сообщении.
Ранее AMD и Intel официально прекратили экспорт чипов в Россию.