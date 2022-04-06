«Операцию пока не сделала — расстраивают цены» 5 6.04.2022, 8:22

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В Беларуси дорожают медуслуги.

В Беларуси последние полтора месяца заметно растут цены на многие товары, в том числе на яблоки, стиральные порошки, отечественную бытовую технику. В стороне от подорожания не остались и медицинские услуги. Из-за этого кто-то отказывается от определенных медицинских процедур, другие же ищут варианты подешевле.

Журналисты zerkalo.io спросили у белорусов, как изменились цены в медцентрах.

«Операцию я пока не сделала — расстраивают цены»

Минчанка Галина (имя изменено. — Прим. ред.) планировала сделать лазерную коррекцию зрения в столичной клинике «Новое зрение». Девушка собирала деньги, а когда наконец-то решила идти на операцию, то узнала, что цена выросла.

— В декабре операция на один глаз стоила максимум 1200 рублей. В середине февраля цена доходила до 1390 рублей, в начале марта — до 1530 рублей, а в конце марта — до 1760 рублей. Выходит, что 15-минутная операция за три месяца стала дороже более чем на 500 рублей, — рассказала Галина. — Операцию я пока не сделала — расстраивают цены, но все равно планирую ее. Уточняла стоимость этой процедуры в клинике «Око», там сперва было чуть дешевле, но с 1 апреля цены они тоже повышали.

Наш журналист обратился в клинику «Новое зрение» через онлайн-чат, чтобы уточнить, в связи с чем у них поднимаются цены. Однако обоснование новой стоимости не удалось получить, сотрудник лишь сообщил, что «ценовая политика регулируется учредителем».

«Это же ребенку, нам срочно нужен был результат»

Ольга из Минска делала анализы своему ребенку в лаборатории «Инвитро». В октябре прошлого года за анализы крови и на прогестерон обошелся ей в 52 рубля 90 копеек.

— На прошлой неделе сдавали те же анализы, они стоили уже 98 рублей. Конечно, пришлось делать, а не искать что-то дешевле, это же ребенку, нам срочно нужен был результат, — сказала Ольга.

В лаборатории «Инвитро» нашему журналисту сообщили, что с 1 апреля цены на исследования поднялись, «но ненамного», однако не уточнили, сколько составил рост ценю Также специалист посоветовала во время визита к ним иметь наличные деньги, так как при оплате картой могут возникнуть проблемы.

«Это еще не конец — цены будут расти»

Минчанка Елизавета рассказала, что платный филиал государственной стоматологии, куда она обращалась, поднял цены в связи ростом курса валют примерно на 25%. Но и после повышения стоимости услуг поликлиника не пустует, пациенты есть возле каждого кабинета.

— Я ставила пломбу в феврале за 100 рублей, потом в марте — за нее пришлось заплатить около 130 рублей. Кончено, есть вариант лечить зубы бесплатно, однако, считаю, что это бесполезно, потом дороже будет переделывать, — сообщила женщина.

Гомельчанка Анастасия обращалась в клинику «Кристал Дент» для удаления зуба мудрости. Месяц назад эта манипуляция стоила от 80 до 180 рублей, в зависимости от сложности. Неделю стоимость поднялась и эта же процедура обошлась белоруске в 214 рублей.

— Мне объяснили, что подорожали материалы, препараты. И это еще не конец — цены будут расти. Искать дешевле стоматологию я не стала, хотела попасть к конкретному хирургу.

«Прививка стоила 190 рублей, а вскоре уже 235»

Жительница Минского района Ирина (имя изменено. — Прим. ред.) собиралась привить своего ребенка вакциной «Превенар» (она нужна для выработки иммунитета против пневмококковой инфекции), которая не входит в список обязательных в Беларуси. Это можно было сделать платно в госполиклинике или частном медцентре.

— Эту прививку советуют делать перед садиком, чтобы избежать осложнений при болезнях. Сперва она стоила 190 рублей, а когда пришла пора ее делать, то узнали, что в частном центре за нее надо заплатить уже 235 рублей, — рассказала женщина.

Однако, белоруске не пришлось платить такую высокую цену — в детской поликлинике кто-то из пациентов, который стоял на очереди, отказался от вакцинации, и дозу «Превенара» предложили ее ребенку. Там она стоила 178 рублей.

Какая ситуация с ценами на услуги стоматологов

Мы обратились в несколько столичных стоматологий, чтобы узнать, что у них происходит с ценами на услуги. Везде нам сообщили, что стоимость они повысили, некоторые «совсем немного». В клиниках говорят, что были вынуждены это сделать, так как «все растет в цене, в том числе лечебные и расходные материалы».

На сайте стоматологической поликлиники № 9 на улице Захарова в Минске написано, что их прейскурант цен сейчас корректируется, поэтому стоимость услуг надо уточнять в регистратуре. Для иностранных граждан есть хорошие новости — весь 2022 год их будут обслуживать по ценам для белорусов.

— Прейскурант повысился на 10%. Удаление стоит от 55 рублей и выше, зависит от сложности. Пломба (лечение кариеса. — Прим. ред.) от 80 до 100 рублей, — сообщили в этой поликлинике.

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