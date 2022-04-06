Пресса Британии – о выступлении представителя РФ в ООН: Ты был на водке? 25 6.04.2022, 8:37

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Василий Небензя

Издание Metro отреагировало на спич Небензи.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на Совбезе этой организации обратился к Владимиру Зеленскому: «Мы пришли к вам не из-за украинских земель, а принести долгожданный мир на истекавший кровью Донбасс. Не перемирие, а настоящий прочный мир. А для этого надо искоренить ту жестокость, о которой мы говорим, вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию. И мы добьемся этой цели, надеюсь, скорее, чем позже. Другого выхода быть не может».

Британское издание Metro отреагировало на спич Небензи красноречивым заголовком: «Ты был на водке?».

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